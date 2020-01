Ultime Inter, Conte in conferenza: “Non parlo di Vidal. Gattuso come me”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, evitando però il calciomercato.

Notizie Inter, niente mercato per Conte

Il nome più enfatico in questo momento è Vidal. Serve come il pane un innesto a centrocampo e Marotta è al lavoro. Si prova a portare il cileno a Milano tra alti e bassi nella trattativa, soprattutto dopo le ultime da Barcellona. Ed il mister, in attesa, si tiene fuori: “Non mi piace parlare di giocatori che giocano in altre squadre“.

Napoli-Inter, Conte elogia Gattuso

Sull’avversario: “C’è stato il cambio di allenatore, la squadra ha grande qualità, un’ottima rosa, sapete benissimo cosa penso, dovremo fare molta attenzione, ora c’è Gattuso, riesce a trasferire ottime cose alla squadra. Ha fatto al gavetta, è andato all’estero, in Lega Pro, a tanti viene data un’opportunità e sono più fortunati. Si è costruito quello che si è costruito con le mani sue, come me. Napoli è la risposta a quello che ha fatto con il Milan. Partita impegnativa, avversario forte, campo difficile, fare una buona prestazione e fare punti a Napoli darebbe ancora più fiducia, noi non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, sappiamo che c’è tanta strada da percorrere, non dobbiamo essere troppo semplici nei discorsi. Il lavoro ci ha permesso di ottenere 42 punti ed è la garanzia anche per il futuro. Dobbiamo continuare ad avere stabilità, di solito da qui si cominciano a mettere mattoncini su mattoncini. Le difficoltà che abbiamo incontrato ci hanno responsabilizzato“.