Stasera in TV calcio: tutte le partite in diretta:domenica 5 gennaio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta domenica 5 gennaio 2020

Premier League

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Domenica 5 gennaio 2020

08.30 Melbourne Victory-Newcastle Jets (A-League) – SPORTITALIA

12.00 Granada-Maiorca (Liga) – DAZN

12.30 Brescia-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

14.00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) – DAZN

14.15 Trelissac-Marsiglia (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

14.30 Calvina-Mantova (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Foggia-Fasano (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Palermo-Marsala (Serie D) – ELEVEN SPORTS

15.00 SPAL-Verona (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Sanremese-Caronnese (Serie D) – SPORTITALIA

15.01 Chelsea-Nottingham Forest (FA Cup) – DAZN

16.00 Alaves-Betis (Liga) – DAZN

17.01 Liverpool-Everton (FA Cup) – DAZN

18.00 Genoa-Sassuolo (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Roma-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1

20.55 Linas-Montlhery-PSG (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

21.00 Celta-Osasuna (Liga) – DAZN

Rai Sport +HD

06:00 – Atletica Leggera : Bo Classic 2019 (Bolzano)

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A (17a giornata)

08:10 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca: 14a giornata: Allianz Milano- Vero Volley Monza

10:05 – Calcio: Super Coppa Italiana 2019 -Finale: Juventus – Lazio

12:10 – Memory Doc

12:45 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 16a giornata: Segafredo Bologna – AIX Armani Exchange Milano

14:20 – Atletica Leggera : Bo Classic 2019 (Bolzano)

15:50 – Ciclocrss CDM 6A Prova-Namur : Professionisti Donne

16:45 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 13a giornata: Zanetti Bergamo – Igor Gorgonzola Novara

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Speciale TG Sport : Un anno di Sport

19:50 – L’Uomo e il Mare

20:25 – Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix (Torino) Gran Gala – Exibition

22:35 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 Torneo dei 4 Trampolini 2a manche Garmish-Partenkirchen (GER)

23:15 – Memory Review – Rullo goal serie A (17a giornata)

23:30 – L’Uomo e il Mare

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski – Inseguimento 10 km Femminile a tecnica Classica Dobbiaco (Bolzano)

01:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski -Inseguimento 15 km Maschile a Tecnica Classica Dobbiaco (Bolzano)

02:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski – 10 KM Femminile Lenzerheide (SUI)

02:35 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski Sprint F/M TC – Lenzerheide (SUI)

04:15 – Ciclocross CDM 6A Prova-Namur : Professionisti Donne

04:35 – L’Uomo e il Mare

05:05 – Atletica Leggera : Bo Classic 2019 (Bolzano)

Sportitalia

06:00 – Sportitalia News

06:30 – Sportitalia News

07:00 – Calcio & Mercato

08:00 – Sportitalia News

08:30 – Teleshopping

09:00 – Calcio & Mercato

10:00 – Teleshopping

11:00 – Hlts Rallycross Canada

12:00 – Calcio & Mercato

13:00 – Sportitalia News

14:00 – B-lab Live

15:00 – Teleshopping

15:30 – Sportitalia News

16:00 – Teleshopping

16:30 – Sportitalia News

16:45 – Teleshopping

17:00 – Calcio Today

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Euro Sport

07:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)

08:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

10:00 – Sci di fondo Tour de Ski 10 km a Tecnica Libera F (da Dobbiaco)

10:45 – Sci di fondo Tour de Ski 10 km a Tecnica Classica F (da Dobbiaco)

11:15 – Sci di fondo Tour de Ski 15 km a Tecnica Libera M (da Dobbiaco)

12:00 – Sci di fondo Tour de Ski 15 km a Tecnica Classica M (da Dobbiaco)

12:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (Qualifiche, da Oberstdorf, Germania)

13:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)

15:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (Qualifiche, da Garmisch Partenkirchen, Germania)

16:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

17:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera M (da Lake Louise, Canada)

18:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (da Lake Louise, Canada)

19:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (da Beaver Creek, Stati Uniti)

19:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (da Beaver Creek, Stati Uniti)

20:30 – Informazione Flash News

20:35 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (dalla Val Gardena)

21:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera M (dalla Val Gardena)

22:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera M (da Bormio)

22:55 – Informazione Flash News

23:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)

00:15 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

01:30 – Biathlon World Team Challenge da Gelsenkirchen, Germania

03:00 – Snowboard Coppa del Mondo Slalom Parallelo (da Cortina d’Ampezzo)

04:00 – Snowboard Coppa del Mondo Slalom Gigante Parallelo (da Carezza)

05:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)