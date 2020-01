SPAL-Verona 0-1: la sblocca Pazzini gol (HIGHLIGHTS VIDEO)

Si sblocca con il gol del Pazzo SPAL–Verona dopo pochi minuti: continua il buon momento del bomber, ecco gli highlights video dell’azione.

Rete di Pazzini, Verona in vantaggio contro la SPAL

Pazzini inizia il 2020 così come aveva chiuso il 2019: segnando. L’attaccante sblocca SPAL–Verona con uno splendido gol di testa, segnato schiacciando il pallone in porta, al minuto 13 del secondo anticipo della 18ª giornata di Serie A. L’attaccante i allarga eludendo la marcatura di Igor, Lazovic lo pesca alla perfezione e così segna il gol numero 113 in Serie A di tutta la sua carriera. Poco dopo manca anche l’appuntamento con la doppietta, sparando in alto il pallone a pochi metri dalla porta.