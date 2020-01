SPAL-Verona, Pazzini: “Mi mancava fiducia. Non corro come prima, curo altri aspetti”

Giampaolo Pazzini, attaccante del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’importante vittoria contro la SPAL

Pazzini a Sky dopo SPAL-Verona

Sta tornando a segnare con continuità il Pazzo, lo ha fatto anche oggi in SPAL-Verona 0-2, quindi grandi sorrisi e grande soddisfazione nel postpartita: “Non ho mai mollato, ho sempre provato ad alzare il livello della mia preparazione, non è facile a volte, quando manca minutaggio, manca fiducia, ma questo periodo mi dà forza. Quando si cresce con l’età qualcosa devi cambiare, la corsa non può essere quella di 10 anni fa, curi altri aspetti, e poi oggi devo ringraziare la squadra, Lazovic mi ha messo una palla bellissima, dispiace per il secondo gol che non ho fatto, è un gol sbagliato. Forse dovevo andarci col tacco, ma c’ho pensato solo quando ero a terra. Quando ho segnato sapevo che il mio avversario guardava spesso solo la palla, ho sfruttato quell’aspetto. Quando ho queste giornate mi sento ripagato di tanti sacrifici e momenti particolari. Con la città ho un rapporto fantastico che si è creato piano piano nel tempo, ho sempre sentito tanta fiducia e affetto, ma anche più responsabilità“.