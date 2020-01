SPAL-Verona, Juric a Sky: “Squadra nata senza soldi, ma con logica”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato al termine della vittoria contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport.

Juric dopo SPAL-Verona

Grande vittoria firmata Pazzini e Stepinski, grande soddisfazione per Juric nel postpartita di SPAL–Verona: “Abbiamo creato tantissimo, nella prima mezzora potevamo fare un altro gol, poi col cambio modulo abbiamo dovuto cambiare, dopo l’espulsione è stata un’altra partita ancora, ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio, ma nel complesso una buona partita. Pazzini? Ha fatto una partita stupenda, anche dal punto di vista difensivo, poi il gol, grande Pazzo. Ragazzo top, ma veramente. Negli ultimi anni si gestiva, non spingeva al massimo negli allenamenti, oggi non si allena sempre con la stessa intensità, ma organizza meglio le forze. Proviamo a mettere ogni volta un pezzo in più, corsa, aggressività, oggi mettiamo ancora più cose, stiamo lavorando a dare più soluzioni in attacco senza perdere equilibrio”.

Sul mercato

Questa squadra è nata senza soldi, arrangiandoci. No a parte scherzi, sono arrivati giocatori che conoscevo, che magari non venivano da una grande annata. Abbiamo preso occasioni dalla Serie B, dall’estero, dei giovani, non potevamo competere con le altre di A, ma abbiamo utilizzato grande logica. Genoa? Nessuna rivincita, mi hanno trattato da dio, veramente bene, anche quando facevo male, negli ultimi anni non ho fatto bene, ho fatto tanti errori di giudizio, quella è la mia sensazione, è la mia squadra quella, c’ho passato tanti anni“.