La sintesi e le immagini del secondo anticipo di Serie A tra SPAL e Verona: sblocca il gol di Pazzini al quattordicesimo minuto, la chiude Stepinski.

I gol di SPAL-Verona 0-2 (VIDEO)

La sblocca Pazzini con un gol d’attaccante vero: il bomber si libera con un contromovimento della marcatura di Igor e piazza di testa, schicciando a terra, alle spalle di Berisha. L’ex Sampdoria ha l’opportunità per segnare il secondo dopo pochi minuti, ma non riesce a insaccare da pochi centimetri dalla porta. La SPAL ha due buone occasioni, una con Paloschi e l’altra con Petagna, ma in entrambi i casi manca quel pizzico di fortuna per arrivare al gol. Nel secondo tempo arriva il gol di Stepinski a chiudere la gara, nei minuti finali del secondo tempo: il polacco raccoglie un pallone respinto in area ed insacca con un sinistro ad incrociare.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO