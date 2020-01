La cronaca del match dell’Olimpico

Roma–Torino, risultato sintesi e gol | Roma e Torino vanno a caccia dei tre punti e la partita si gioca a ritmi elevati sin da subito. Sprint Toro che al minuto 9 trova la prima occasione del match: Belotti si lancia a rete in un imbucata e in diagonale piazza il tiro, deviato da un ottimo Pau Lopez. L’occasione di andare a rete viene vanificata dall’estremo difensore spagnolo che la devia sul palo. Sugli sviluppi dell’azione arriverà anche il colpo di testa di De Silvestri, parato ancora una volta da Pau Lopez. La Roma alza i ritmi per il resto della frazione di gioco e prova ad impensierire Sirigu con una conclusione di Pellegrini che arriva al minuto 35. Primo tempo che si chiude però con il vantaggio del Torino: arriva allo scadere del parziale una sassata di Andrea Belotti su cui Pau Lopez non riesce a metterci i guantoni. Vantaggio granata poco prima del duplice fischio.

Roma-Torino, il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Spinazzola, Cetin, Antonucci, Under, Kalinic, Mkhitaryan. All.: Fonseca.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meité, Zaza. All. Mazzarri.

Ammoniti: 15′ Izzo (T), 20′ Verdi (T), 28′ Diawara (R).

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

GOL: 46′ Belotti (T).