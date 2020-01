Roma-Torino, Mazzarri a DAZN: “Questa vittoria ci ripaga. Belotti è irrefrenabile”

Roma-Torino, Mazzarri a DAZN

Roma-Torino Mazzarri | Al termine del match dell’Olimpico vinto dai granata per 0-2, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Torino, le parole del tecnico

“Non dobbiamo esaltarci, ma sinceramente le ultime partite nel 2019 è successo un po’ di tutto. Oggi siamo stati ripagati, abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra. Abbiamo sbagliato in un paio di occasioni, ci complichiamo la vita da solo. Oggi ci è andata bene, ma dobbiamo lavorare per le prossime gare. Al di là di dove si gioca, se in casa o fuori, noi dobbiamo essere concentrati e lavorare su noi stessi. L’importante è raccogliere quanto meritiamo. Questa è la partita più bella? No, io dico quella col Verona fino a quando eravamo 3-0. Belotti? Non deve pensare a fare cose prestabilite. E’ un generoso, un guerriero. Quando gioca così spensierato è irrefrenabile. Miglior periodo dell’anno? Ci tocchiamo (ride, ndr).”