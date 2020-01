Roma-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Mazzarri

Roma-Torino, le formazioni ufficiali

Roma-Torino formazioni ufficiali | Roma e Torino si incontreranno tra poco allo Stadio Olimpico di Roma, inizio alle ore 20.45, per l’ultima gara della domenica della 18° giornata di serie A 2019-2020. Una partita che le due squadre affronteranno da prospettive molto diverse. I giallorossi sono quarti in classifica con 35 punti ottenuti nelle prime 17 gare (a quattro lunghezze dalla Lazio, che però ha disputato un match in meno) e, dopo le incertezze di inizio stagione, si sono resi protagonisti a fine anno di una serie molto positiva: quattro vittorie e un pareggio, contro l’Inter, negli ultimi 5 match di campionato. I granata, invece, rendimento altalenante, navigano a meta’ classifica: decima posizione con 21 punti raccolti in 17 partite, lontani dalla zona Europa League. Dalla parte della squadra capitolina anche il bilancio delle partite precedenti. Finora in Serie A giallorossi e granata si sono sfidati 148 volte. Complessivamente sono state 63 le vittorie della Roma, 40 i pareggi e 45 i successi del Torino. Nei 74 incontri del massimo campionato giocati in casa la Roma si e’ imposta ben 48 volte. Sono stati 13 i pareggi e 13 le vittorie degli ospiti. L’ultima sfida risale a poco meno di un anno fa. Il 19 gennaio 2019, ancora allo Stadio Olimpico, i padroni di casa vinsero per 3 a 2 con reti di Zaniolo, Kolarov ed El Sharaawy. Per il Torino andarono a segno Rincon e Ansaldi.

Le scelte di Fonseca e Mazzarri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Kalinic, Under, Antonucci. Allenatore: Fonseca.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Meïte, Adopo, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Schenone e Vecchi.

IV uomo: Chiffi.

VAR: Abisso.

AVAR: Costanzo.