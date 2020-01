Roma-Torino, Fonseca: “Abbiamo creato, ma senza riuscire a segnare”

Roma-Torino, Fonseca a DAZN

Roma-Torino Fonseca | Al termine del match dell’Olimpico vinto dai granata per 0-2, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Roma, le parole del tecnico

Atteggiamento “Penso che la sosta non ha inciso sul risultato. Non è un problema di atteggiamento. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma la palla non è entrata. Non abbiamo fatto un gran partita ma abbiamo creato tante situazioni per fare gol”

Costruzione “Abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione. Abbiamo avuto tre occasioni nei primi setti minuti, ma è vero che dopo abbiamo avuto difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo corretto. Oggi la palla non entrava”

Contropiede “Abbiamo avuto problemi nel corridoio destro e il Torino accumulava tre calciatori su quel lato. Il Torino è forte in contropiede e noi dovevamo essere più corti in contropiede. Ma se hai tante situazioni gol e non realizzi poi è più difficile”.

Soluzioni adeguate “Il problema non è questione fisica, abbiamo finito la gara creando occasioni. Non è questione fisica penso che non abbiamo trovato le soluzioni adeguate”

Zaniolo “Non ho parlato con lui vediamo che cosa ha”