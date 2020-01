Roma-Torino, Belotti eguaglia Ossola a 85 reti: “Emozionante, ma non voglio fermarmi”

Belotti Roma-Torino | Ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Roma-Torino, il capitano dei granata, Andrea Belotti. Ecco le sue parole dopo la doppietta realizzata all’Olimpico.

Roma-Torino, Belotti nel post-partita

“Ottantacinque con il Toro, come Ossola. E’ una cosa emozionante per me, aver eguagliato un grandissimo campione, ma non voglio fermarmi. Devo continuare a lavorare, solo con questo arrivano i gol. La mia doppietta arriva grazie alla prestazione ottima di tutta la squadra, tutti hanno dato l’anima e hanno tirato fuori quel qualcosa in più. Vincere a Roma non è facile, noi ce l’abbiamo fatta e vogliamo continuare così”.