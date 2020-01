Oroscopo di domani 6 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo giorno dell’Epifania.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questo inizio anno non è stato facile per te, ci sono state delle complicazioni sia in amore che in ambito lavorativo. Nonostante questo hai comunque tanta energia e voglia di fare, sii fiducioso che le cose miglioreranno con il tempo.

Toro. Giornata positiva per te, finalmente vedi miglioramenti rispetto a qualche settimana fa. Ora le situazioni poco chiare cominciano a risolversi, e anche in amore ti senti più sicuro di te.

Gemelli. Questa settimana inizia nel migliore dei modi per te, con tanta felicità e voglia di fare. Occhio anche verso il fine settimana prossima, in amore potrebbe accadere qualcosa di importante.

Cancro. Non è un periodo facile per te, ci sono delle discussioni ancora aperte che ti causano rabbia e malcontento. E’ arrivato il momento di chiarire tutto e lasciarsi alle spalle i brutti momenti. Settimana importante per te, specie sul lavoro.

Leone. Il 2019 si è concluso con tanta stanchezza, ora è arrivato il momento di godersi un po di relax, soprattutto dopo tanti sforzi sul lavoro. I tuoi progetti stanno andando bene, ma lo stress è troppo.

Vergine. In amore le cose vanno verso il miglioramento: ci sono tante certezze in più rispetto alle scorse settimane, e i sentimenti cominciano a diventare nuovamente una priorità per te.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro va bene per te, finalmente cominci a raccogliere ciò che hai seminato con tante energie spese. Ora è arrivato il momento di goderti un po di relax, rimanda ogni tipo di discussione.

Scorpione. Giornata che vivrai un po’ sottotono, arriveranno dei problemi fino al termine di febbraio e avrai il timore di sbagliare. Sulle decisioni, ti consiglio di andarci con cautela. Rifletti prima di agire.

Sagittario. L’ottimismo sarà importante oggi, ti sentirai forte. Anche quest’anno vorrai vivere indipendenza, senza seguire ordini ma soltanto il tuo insisto.

Capricorno. Ci sono delle situazioni che ancora di danno fastidio, in particolare qualche conflitto con qualcuno. Non puoi evitare per sempre queste questioni, cerca di chiarirle per ritrovare serenità.

Acquario. E’ stato per te un dicembre piuttosto incolore, ora però finalmente cominci a vedere la luce. Le cose stanno migliorando, soprattutto in ambito sentimentale. Potrai conoscere nuove persone, e soprattutto iniziare una relazione.

Pesci. Ammorbidisci i tuoi toni quando hai da dire qualcosa, non essere così duro. Servirà tranquillità per far capire le cose, altrimenti rischi solo di alimentare le tensioni. Questo vale anche per le coppie e per i rapporti familiari.