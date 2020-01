Notizie Fiorentina, Iachini in conferenza stampa

Ultime Fiorentina | Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Bologna. Il tecnico è intervenuto anche sul mercato:

“Sul mercato abbiamo le idee chiare, ne abbiamo parlato con la società. Io sono concentrato sul campo, che c’è tanto da fare li. La società sa quali sono le cosine da fare per rendere la squadra più omogenea.

Futuro Chiesa? Ho parlato fin da subito con Federico, e gli ho detto quello che voglio da lui. Mi ha dato grande disponibilità, dimostrando quanto ci tiene, e sono soddisfatto del suo primo percorso di questi giorni, presto tornerà a brillare”.

