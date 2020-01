Notizie AS Roma, infortunio Fazio: le condizioni del centrale ed i tempi di recupero

Ultime AS Roma: infortunio Fazio, ecco come sta l’argentino. Non bastava non recuperare nessuno degli infortunati. A sorpresa, è out anche Fazio, risentimento all’adduttore nella rifinitura, per il ventottesimo ko stagionale (19 muscolari e 9 di origine traumatica), da aggiungere a Zappacosta, Santon, Pastore (per il quale i tempi si allungano), Cristante e Kluivert (che ancora starà fuori a lungo). Il centrale potrebbe restare ai box per qualche settimana.

E così, alla fine, i convocati per la sfida di questa sera sono appena 20. Undici in campo e 9 in panchina (ma con due portieri).

Ultime AS Roma: i dubbi sulla formazione di oggi

Come riportato da Tuttosport, per questa ragione, è difficile in casa Roma trovare ballottaggi se non sul versante sinistro del tridente dietro Dzeko. Una maglia in palio, due a contendersela: Perotti e Mkhitaryan. L’unica incertezza della vigilia è dunque tra l’argentino e l’armeno.

L’altra incognita, invece, potrebbe esser dovuta ad altre ragione. Fonseca potrebbe non rischiare il diffidato Pellegrini per la Juventus, ipotesi che il portoghese in passato ha sempre declinato per situazioni analoghe. Per quanto riguarda il testa a tesa, sinora Fonseca ha sempre optato per Perotti dal via, contando anche sulla capacità dell’ex Arsenal d’incidere a partita in corso. Nei 426 minuti disputati in campionato, la maggior parte subentrando dalla panchina, Mkhitaryan ha infatti già segnato tre gol. Per questo l’ex Genoa sembrerebbe in vantaggio.