Milan, abbattuta la statua di Ibrahimovic a Malmoe: i dettagli

Milan, abbattuta la statua di Ibrahimovic a Malmoe

Milan statua Ibrahimovic | Zlatan Ibrahimovic continua a festeggiare la riapertura del suo attico milanese vista Duomo, ma a Malmoe la sua statua continua a passarsela male. La scorsa notte un gruppo di vandali, presumibilmente tifosi del Malmoe di calcio, hanno abbattuto l’ormai bersagliata statua del giocatore ora al Milan. La colpa di Ibra, ricorda l’Aftonbladet, è quella di aver acquistato quota della squadra rivale Hammarby, di Stoccolma. Vediamo i dettagli.

Notizie Milan, i fatti di Malmoe

Come detto mentre da un lato si appresta a tornare in campo con la maglia del Milan, forse già domani a San Siro contro la Sampdoria, dall’altro non c’è pace per il monumento a lui dedicato a Malmoe. Dopo settimane di atti vandalici, la statua di Zlatan Ibrahimovic è stata abbattuta. La scultura, che si trova all’esterno dello stadio del Malmoe, è stata tagliata all’altezza dei piedi ed è caduta contro la recinzione metallica. Ai tifosi del Malmoe non è andata giù la decisione dell’attaccante svedese di acquistare il 50% dell’Hammarby, club di Stoccolma rivale proprio del Malmoe. La statua è stata rimossa ma è pronta per essere ricollocata in piedi. Non ci sono al momento notizie di arresti.