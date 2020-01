Mercato Inter, Gabigol nel mirino del Chelsea: la situazione

Mercato Inter: Lampard vuole Gabigol

Mercato Inter Gabigol | L’Inter è uno dei club più attivi sul mercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri vorrebbero andare a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione, ma allo stesso tempo continuano a monitorare la situazione legata a Gabigol, brasiliano che a breve farà ritorno a Milano. Chiaro come l’attaccante non rientri minimamente nei piani di Conte, e di conseguenza la sua partenza è sempre più probabile.

Le pretendenti ci sono e sono molte, e tra queste pare se ne sia aggiunta una di particolare prestigio. Parliamo del Chelsea, che stando a quanto riportato dal Daily Express, starebbe seriamente pensando al giocatore. Chiaramente l’Inter non esiterà a lasciar partire il ragazzo, ma intanto aspetta l’offerta migliore.

News Inter: per Gabigol insiste il Flamengo

Il Chelsea starebbe pensando seriamente a Gabigol per l’attacco, soprattutto per fare da spalla al giovane Abraham. L’affare però non è affatto semplice, anche perchè ad insistere per l’attaccante brasiliano è il Flamengo. L’accordo non è stato ancora trovato, e a preoccuparsi di questo è stato l’ad Marotta. Quest’ultimo ha recentemente parlato della situazione relativa al giocatore, queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.