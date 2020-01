Lazio, Maran per giugno come sostituto di Simone Inzaghi

Notizie Lazio – Lazio su Maran. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è un profilo che piace tanto ai top club da diversi anni. Lo scorso anno è stato accostato per molto alla Juventus dopo l’addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Prima ancora c’è stato l’interesse del Napoli di De Laurentiis. Ora la Lazio si cautela per il prossimo anno e pensa a Maran del Cagliari. Primi sondaggi avviati a catena anche da parte degli altri club per cautelarsi in casa di un possibile valzer delle panchine, cosa già vista la scorsa estate soprattutto con i principali top club come Juve, Inter, Milan e Roma.

Simone Inzaghi ha rinnovato la scorsa estate il suo contratto con la Lazio di Lotito, prolungando il contratto fino al 2021. Entrambe le parti lavorano con serenità e in piena sinergia, ma l’addio di Inzaghi a fine anno potrebbe arrivare. Proprio per questo il club biancocelese sta seguendo da vicino Leonardo Maran del Cagliari, profilo apprezzato dalla società che si sta mettendo in mostra con una buona stagione. Lo stesso Cagliari, poi, ha deciso di guardarsi intorno in caso di addio del proprio tecnico. Il primo pensiero riguarda Fabio Liverani attualmente al Lecce e destinato a lasciare i giallorossi a fine stagione a prescindere da quale sarà la classifica a fine anno del club pugliese.