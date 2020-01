Genoa-Sassuolo: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Genoa-Sassuolo streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN? (VIDEO)

Genoa Sassuolo Streaming | Partita molto delicata al Marassi, dove il Genoa ospita il Sassuolo in questa 18esima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta deve assolutamente vincere se vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i neroverdi di De Zerbi vogliono sfatare il tabù dei risultati negativi in trasferta. Match molto importante, e che potrebbe delineare un quadro definito nella zona bassa. Pinamonti deve ancora sbloccarsi, e sfida Caputo, già decisivo in più di qualche partita. La sfida andrà in scena domenica 5 gennaio alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone – commento: Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.