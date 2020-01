Genoa-Sassuolo, Nicola a Sky Sport

Genoa-Sassuolo Nicola | Al termine del match di Marassi vinto dai rossoblu per 2-1, il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Genoa, le parole del tecnico

Miglioramenti “La squadra presentava determinati dati da migliorare, i 35 gol subiti erano troppi. Abbiamo lavorato sullo sviluppo verticale cercando sempre di di aumentare il gioco in verticale. Allo stesso tempo abbiamo chiesto più equilibrio. Ho visto tutte le partite del Sassuolo, occupare il campo come abbiamo fatto li ha messi in difficoltà. Nel secondo abbiamo corretto qualcosa, nelle azioni che abbiamo prodotto ci sono state occasioni per entrambe”.

Cinque giorni “Questa è una squadra che ha conseguito una vittoria importante deve applicarsi con maggiore costanza e dedizione. Io li alleno da cinque giorni e molti li devo valutare e scoprire poi con la Società vedremo cosa si potrà fare”.

Tipo di gioco “Con Aurelio aveva immediatamente verticalità, nella gestione Motta si giocava soprattutto per avvicinare le linee di passaggio. Io ho cercato di dare un concetto di gioco partendo dal portiere e un concetto sulle altezze di campo. Ma ripeto cinque giorni non permettono di essere perfetti ma lo spirito dei ragazzi ha limato il gap. Mi è piaciuto molto che 4 occasioni da gol sono arrivate da schemi provati”

Esperienza “Destro ha una buona base fisica, ma va messo nelle condizioni migliori. Volevo farlo giocare, ma c’erano alcune situazioni da valutare. Pinamonti si è fatto male nella rifinitura, Jagiello è giovane. Zapata è rientrato dall’infortunio, Pandev secondo me ha fatto una partita straordinaria. Sappiamo che non potrà fare tutte le partite 90′, ma se sta così può essere molto importante per noi”

Sei occasioni “Io non commento mai le decisioni arbitrali. Tecnicamente però rispondo, non c’è stato richiamo del var e hanno valutato cosi. Il mio vantaggio è che non commento mai. La cosa importante da dire è che il Genoa ha creato sei occasioni da gol”