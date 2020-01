Marroccu prima di Genoa-Sassuolo: “Mercato? Vedremo, adesso tocca a Nicola”

Marroccu prima di Genoa-Sassuolo

Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Sassuolo. Quest’ultimo si è soffermato principalmente sull’arrivo del nuovo tecnico, escludendo eventuali discorsi di mercato. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Abbiamo raggiunto un patto ed un accordo con l’allenatore, per questa settimana non parleremo di mercato. Con questi 3 acquisti abbiamo puntellato 3 zone nevralgiche, sarà il campo e lo studio dell’allenatore a dirci come proseguire da qui in avanti. Dall’ultimo posto si risale con una gradinata importante alle spalle, un risultato stasera metterà i ragazzi di essere in condizione di giocare più sereni”