Genoa-Sassuolo, parla Carnevali

Genoa-Sassuolo Carnevali | Al termine del match di Marassi vinto dai rossoblu per 2-1, il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Sassuolo, le parole del dirigente

Rabbia “I ragazzi sono molto arrabbiati e in questo momento è giusto che parli io e non loro. Siamo arrabbiato per il risultato. Abbiamo fatto una buona gara. Dell’arbitraggio preferiamo non parlare. Sorvoliamo”

Danneggiati “Ci sono determinate situazioni che ci danneggiano. Si vede cosa è successo dalle immagini, sono chiare. Noi siamo una società che non è abituata a lamentarsi”

Rigore inesistente “Non era nemmeno necessario parlare con i ragazzi per vedere cosa è successo. Non c’era il rigore e anche su Berardi che nel gol del Genoa subisce fallo”.

Classifica “La classifica non è soddisfacente perché abbiamo fatto buone gare ma è vero che se mentre fai bene ti danno un rigore contro come quello di oggi la questione ti taglia le gambe. Il mister deve andare avanti siamo fiduciosi di recuperare i punti persi sperando di trovare un arbitraggio più giusto”

Mercato “A gennaio abbiamo qualche richieste ma la volontà è di continuare con questa squadra. Per gli acquisti se non ci sono necessità particolari restiamo cosi”