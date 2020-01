Genoa-Sassuolo, Behrami e Traoré nel prepartita

Sta per cominciare Genoa–Sassuolo, Valon Behrami e Hamed Traoré hanno parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio

Genoa-Sassuolo, parla Behrami

Si parte con le parole dello svizzero, nuovo acquisto del mercato rossoblu: “Dobbiamo solo avere la mentalità giusta, la classifica può darci ansia ma è chiaro che servono punti importanti. Il mister ci ha dato più elementi possibili per rispecchiare la sua mentalità, credo che lo abbiamo fatto bene. Ho fatto negli ultimi 3-4 anni i migliori mesi assieme a Nicola, trasmettevamo una forta unione, credo che è quello che ha cercato il mister volendomi qui, mi sento molto fortunato, ma c’è tanto da lavorare, per dare quello che lui vuole, devo trasmetterlo anche al gruppo“.

Traoré a pochi minuti dalla gara del Ferraris

Dall’altro lato del campo ci sarà un Sassuolo super-agguerrito, come anticipato da Traoré: “Partita dura, hanno passato dei momenti difficili, loro ricominciano in campionato, ma noi siamo preparati. Abbiamo grandi margini di miglioramento, sono d’accordo col mister, ancora non abbiamo dato tutto, abbiamo 2 partite del girone d’andate e due del girone di ritorno per farlo“.