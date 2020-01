Genoa-Sassuolo 2-1: Pandev regala i primi tre punti a Nicola

Genoa Sassuolo tabellino e risultato del match

Genoa-Sassuolo tabellino | Il terzo anticipo della 18ª giornata di Serie A tra Genoa e Sassuolo è una partita divertente, come non si vedeva da tempo a Marassi sponda rossoblu: la squadra di Nicola trova presto il vantaggio, ma gli ospiti trovano subito il pareggio. Al 76′ il Var annulla un gol al Sassuolo e all’86’ Pandev regala il gol vittoria ai grifoni.

La cronaca del match di Marassi

Partenza con il piede giusto per il Genoa di mister Davide Nicola, da pochi giorni alla guida dei rossoblù. Criscito e compagni hanno battuto in casa il Sassuolo per 2-1. Decisivo nel finale un gol dell’intramontabile Pandev. A sbloccare il match nel primo tempo era stato proprio Criscito su calcio di rigore. Gli emiliani avevano replicato poco dopo con una rete di Obiang. Al 76°, il Sassuolo era andato anche in vantaggio ma il Var ha annullato il gol di Duricic. E all’86°, la rocambolesca azione di Pandev che ha consentito al Genoa di vincere il delicatissimo incontro e di abbandonare l’ultima posizione in classifica, ora occupata dalla Spal.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino

Reti: 29′ rigore di Criscito (G), 33′ Obiang (S); 87′ Pandev (G)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello (72′ Behrami), Radovanovic, Sturaro (80′ Cassata), Pajac; Pandev, Sanabria (69′ Favilli). Allenatore: Nicola

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga (77′ Berardi), Duncan (53′ Djuricic), Traorè (94′ Raspadori); Caputo. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Duncan (S), Criscito (G), Locatelli (S), Sturaro (G), Sanabria (G), Toljan (S); Obiang (S); Biraschi (G)