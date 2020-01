De Sanctis prima di Roma-Torino: “Possiamo fare una stagione importante anche senza fare mercato”

De Sanctis Roma-Torino | Ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Torino, il dirigente dei giallorossi, Morgan De Sanctis. Ecco le sue parole.

Roma-Torino, De Sanctis nel pre-partita

“Sul mercato di gennaio siamo veramente tutti quanti della stessa opinione: è difficile da migliorare questa squadra. In relazione a questo, è evidente che non ci sono le condizioni per le quali c’è bisogno di cercare qualcosa di esotico. Siamo convinti di avere tutte le risorse giuste per fare una stagione da protagonisti. Cambio della società? Non riguarda me e noi che occupiamo dei ruoli differenti dai vertici. Il livello di questa trattativa è talmente alto che non riguarda noi che lavoriamo al di sotto. Non possiamo pensare a cose che non ci riguardano, siamo tutti concentrati a far bene stasera. Poi si vedrà”.