Calciomercato, Osvaldo torna a giocare dopo 3 anni: firma con il Banfield

Calciomercato, Osvaldo torna a giocare

Calciomercato Osvaldo | Daniel Pablo Osvaldo torna a giocare. E’ ufficiale, infatti, la firma del giocatore con il Banfield, club argentino. Osvaldo ha firmato un contratto annuale con il suo nuovo club, e tornerà quindi a giocare da professionista a 33 anni, a 3 anni e mezzo dall’ultima gara giocata con il Boca nel maggio del 2016.

Mercato, la carriera dell’italo-argentino

“Mi sento molto bene, impaziente”, ha commentato Osvaldo a margine della sua presentazione, “vediamo giorno dopo giorno come mi sentirò. Voglio tornare senza fretta e mettermi a disposizione del tecnico. L’obiettivo ora e’ di non farmi male”. Pablo Daniel Osvaldo, noto anche come Dani Osvaldo, classe 1986, è un calciatore argentino naturalizzato italiano. Inizia a giocare a calcio nel 1995, a nove anni, nel settore giovanile del Lanús. Nel 1999 si trasferisce al Banfield e l’anno successivo all’Huracán dove nel 2005 esordisce in prima squadra. Nel gennaio del 2006 arriva in Italia, all’Atalanta, giocando 3 partite e contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B. Nell’estate seguente viene ceduto in comproprietà al Lecce. Nell’estate seguente la risoluzione della sua compartecipazione ha esito positivo per l’Atalanta, che riscatta il calciatore a titolo definitivo per 1,6 milioni di euro, per poi cederlo nell’agosto 2007 alla Fiorentina per 4,5 milioni di euro. L’anno successivo passa al Bologna da cui approda all’Espanyol club da cui lo preleva la Roma nel 2011. In giallorosso due stagioni prima di essere ceduto al Southampton. Torna in Italia, alla Juventus, n05el mercato invernale del 2014 ma nel giugno dello stesso anno passa all’Inter. Gli ultimi scampoli di carriera si consumano tra Boca Juniors e Porto. Il ritiro, temporaneo, nel 2016. Conta 14 presenze e 4 reti nella Nazionale italiana.