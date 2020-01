Calciomercato Napoli, Lobotka si avvicina: il Celta Vigo lo manda in tribuna

Calciomercato Napoli, Lobotka sempre più vicino: il Celta Vigo lo ha escluso dalla sfida con l’Osasuna

Calciomercato Napoli – Lobotka | Si avvicina sempre di più agli azzurri, il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Il calciatore è stato escluso dalla sfida di questa sera del Celta Vigo, contro l’Osasuna. Non è stato neanche convocato dal tecnico Oscar Garcia, che già nella giornata di ieri aveva anticipato la situazione legata al suo giocatore: “Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita, allora non giocherà”. Le concentrazioni del calciatore sono tutte sullo scenario di mercato che vede il suo nome accostato al club partenopeo. Il Napoli ha voglia di chiudere al più presto il colpo e, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, anche il calciatore vorrebbe al più presto unirsi agli azzurri.

News Napoli, cifre e dettagli dell’affare Lobotka

Il Napoli chiuderà la sfida contro l’Inter e poi continuerà i contatti con il Celta Vigo, per arrivare a Stanislav Lobotka. L’accordo sembra vicino, con qualche dettaglio da limare. L’ultima proposta del Napoli è di 20 milioni, cifra che si avvicina alle richieste del club spagnolo che toccano i 23 milioni di euro. E’ un dettaglio però da non sottovalutare, perché il Celta Vigo non abbasserà le proprie pretese. Il 25% della somma ricevuta dal Napoli, dovrà essere girata al Nordjaelland per accordi stipulati in passato.