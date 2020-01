Calciomercato Napoli – Lobotka in arrivo

Mercato Napoli – Stanislav Lobotka ad un passo dal Napoli. La settimana prossima potrà essere quella decisiva per la firma e l’ufficialità dei due club. Accordo che sembra ormai raggiunto tra tutte le parti in causa, distanza minima tra i due club che sarà ridotta ad inizio della prossima settimana, forse martedì visto l’impegno del Napoli in Serie A al San Paolo contro l’Inter di lunedì 6 gennaio. Gli indizi che arrivano dalla Spagna confermano che il calciatore del Celta Vigo è vicinissimo alla SSC Napoli. A raccontare gli ultimi aggiornamenti di calciomercato è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ultime Napoli: slovacco di nuovo a Napoli

Come scrive l’edizione de La Gazzetta dello Sport, ormai serve soltanto un pizzico di pazienza e qualche dettaglio da limare per avere l’ufficialità della trattativa. Stanislav Lobotka sarà il primo acquisto del 2020 del Napoli calcio e dell’era Gennaro Gattuso (arrivato a dicembre dopo l’esonero di Carlo Ancelotti). Il calciatore del Celta Vigo potrebbe non scendere in campo già oggi nella gara di Liga Spagnola contro l’Osasuna, a confermarlo è stato il suo allenatore nella giornata di ieri in conferenza stampa (le parole di Oscar Garcia Junyent su Lobotka).

La valutazione del calciatore da parte del club spagnolo resta fissata intorno ai 20 milioni:, che il calcio Napoli è disposto a raggiungere attraverso qualche bonus. Sono proprio i bonus e le forme di pagamento gli aspetti ancora da stabilire tra i due club per concludere con le firme sul contratto. Un aspetto che continua ad essere decisivo per il Celta, perché a Vigo vogliono evitare in tutti i modi che ci siano contestazioni per la vendita del calciatore prima della fine della stagione. Al momento, però, resta molto probabile che il centrocampista slovacco non scenda in campo questa stasera nella gara di Liga contro l’Osasuna.