Calciomercato Napoli, Koulibaly può partire: sfida tra due club inglesi

Calciomercato Napoli: due squadre di Premier in duello per Koulibaly

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Gennaio è iniziato, e il mercato adesso entra sempre più nel vivo. Il Napoli soprattutto è una delle squadre chiamate a rinforzarsi vista la brutta partenza in campionato, ma il ds Giuntoli dovrà valutare anche le possibili partenze. Qualche cessione ci sarà, e tra queste potrebbe esserci anche quella di Koulibaly. Il centrale senegalese non sta attraversando un buon momento, ma nonostante questo è considerato come uno dei migliori difensori al mondo. Pertanto non è affatto un caso che molti top club si siano fiondati su di lui, soprattutto sponda Premier League.

Il Manchester City ci sta provando da un bel po e continua a tenerlo nel mirino, mentre dall’altra parte pare ci sia una nuova pretendente: stando a quanto riportato dal Sunday Express, sembra che anche il West Ham si sia aggiunto nella corsa. Una concorrente meno quotata, ma che potrebbe comunque dire la sua e dar filo da torcere alla squadra di Guardiola.

Ultime Napoli: si aspetta Koulibaly

Al di là delle voci di mercato, il Napoli aspetta Koulibaly, attualmente ancora infortunato. Il centrale senegalese ha avuto qualche problema fisico nel match contro il Parma, e adesso è in via di recupero. Questi i tempi di recupero.