Calciomercato Milan: Todibo convinto ma arriverà anche un altro colpo

Calciomercato Milan: Todibo ha accettato

Ultime Milan, Todobo può arrivare. Il francese convinto ora si tratta ad oltranza con il Barcellona.

Come riportato da Tuttosport, il Milan ha convinto Jean-Clair Todibo. Il blitz a Barcellona del direttore sportivo Frederic Massara ha fatto ricredere il calciatore visto che i rossoneri sono stati gli unici – fino ad ora – a muoversi di persona per incontrare lui ed il suo entourage.

Ora però arriva la parte complicata, bisogna trovare la quadratura del cerchio con il Barcellona. Il club catalano, che lo darebbe volentieri al Milan, non vuole perdere il controllo sul cartellino del giocatore.

Tuttavia gli spagnoli non hanno ricevuto risposte positive all’inserimento della celebre clausola di riacquisto. Per questa ragione il Barcellona ha aperto alla partenza del giovane francese solo in prestito secco. Il Milan, dal canto suo, non vuole prendere un calciatore sul quale investire sei mesi per poi perderlo a poco.

Per questo motivo le due dirigenze hanno intensificato i contatti per capire se ci può essere la possibilità di inserire un diritto di riscatto a favore del Milan (a circa 20 milioni) con il Barcellona che potrebbe insistere per ottenere, in cambio, la clausola di riacquisto a un prezzo predeterminato, ma molto alto.

Ultime Milan: altro colpo in difesa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, quello di Todibo non sarà l’unico innesto in difesa. Con Caldara in uscita, infatti, i rossoneri proveranno a prendere anche un altro calciatore.