Calciomercato Milan, Piatek resta: Pioli pensa al cambio modulo

Calciomercato Milan: Pioli cambia modulo e Piatek può restare

Calcio Mercato Milan Piatek | Tantissime voci di mercato in orbita Milan, soprattutto nelle ultime settimane. Voci riguardanti anche e soprattutto Piatek, in particolare su una sua possibile partenza a gennaio. Il centravanti polacco non sta vivendo una stagione esaltante, e l’arrivo in rossonero di Ibra ha rischiato di mettere in ombra l’ex Genoa. Le pretendenti si sono fatte avanti in queste ultime settimane, ma sembra che Pioli abbia sciolto ogni dubbio sulla permanenza del suo giocatore.

Piatek resta al centro del progetto, anche e soprattutto grazie ad un possibile cambio di modulo: due punte, e il polacco al fianco di Ibra. Un’idea interessante e che fornisce un altro indizio di mercato. Questa la notizia riportata da cm.it.

Ultime Milan: chi parte a gennaio?

La permanenza di Piatek è sempre più sicura, mentre il discorso è inverno per altri tre giocatori, al momento esuberi nella rosa rossonera. Parliamo di Rodriguez, ormai messo ai margini dopo l’esplosione di Theo, di Borini, sondato dalla sua ex squadra Genoa, e infine di Rebic, mai esploso e mai convincente in Serie A. Questi tre giocatori sono i primi indiziati alla partenza, ed è possibile che da qui a poco potrebbero arrivare delle offerte concrete.