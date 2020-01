Calciomercato Juventus, Mertens è la clamorosa ipotesi da Napoli: la situazione

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione da Napoli: si tratta di Dries Mertens

Calciomercato Juventus – Mertens | Mentre Dries Mertens viaggia in direzione Bruxelles, nella terra patria del suo Belgio, in Italia si fa un gran parlare del calciatore. Il centravanti del Napoli non ha trovato ancora il rinnovo e difficilmente prolungherà in azzurro. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ha rifiutato in più occasioni le proposte del presidente Aurelio De Laurentiis. Ciò che spunta nelle ultime ore però, sarebbe la volontà di restare in Italia da parte del talento belga. Su di lui resta vivo l’interesse dell’Inter, ma sarebbe una clamorosa ipotesi per il futuro del numero 14 azzurro: si tratta della Juventus del suo ex allenatore, Maurizio Sarri.

News Juventus, l’indiscrezione clamorosa legata a Mertens: la situazione

Dries Mertens è al centro delle discussioni che riguardano il futuro del Napoli e questo pomeriggio, proprio del talento belga, ha parlato l’ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano. Quest’ultimo ha rivelato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ la situazione legata al calciatore del Napoli, Dries Mertens. La sua è un’ipotesi di mercato che spiazza tutti, perché riguarda la Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve potrebbe prenderlo a parametro zero su precisa richiesta di Sarri, che sappiamo bene quanto lo stimi”. Calciatore belga che ritroverebbe l’allenatore che lo ha inventato nel ruolo di prima punta, facendogli cominciare la scalata che porta a quell’obiettivo fissato dallo stesso calciatore, di raggiungere il posto più alto della classifica marcatori all-time della storia del Napoli. Dopo Higuain, la Juve torna a guardare in casa azzurra. E, ancora una volta, la scelta dipenderebbe solo dalle volontà del calciatore interessato.