Calciomercato Juve: 60 milioni e Rabiot per Pogba, il Man Utd vuole darlo all’Inter per Lautaro Martinez

Mercato Juve – Paul Pogba può tornare alla Juventus o almeno nel campionato italiano di Serie A. Tanti i club sul calciatore francese che è in rottura totale con il Manchester United, tra cui il Real Madrid ma anche l’Inter di Antonio Conte! Offerta fatta dalla Juve, ma il Man Utd preferirebbe darlo all’Inter in un clamoroso scambio con Lautaro Martinez, il cub inglese ha già fatto sapere all’Inter di essere disposto a cedere Pogba. Intanto, il calciatore, non sta passando un periodo fortunato della sua carriera, visto che dopo i continui infortuni dovrà operarsi alla caviglia a fine mese.

Ultime Juve: Solskjaer e Giggs su Pogba

Ryan Giggs, bandiera del Manchester United, ha parlato qualche giorno fa riguardo un possibile addio del calciatore francese: “Mi spiace per il tecnico che deve continuare a rispondere a domande su Pogba. La squadra è in un buon momento, anche senza di lui. Ha fatto bene per alcune partite, ma al momento il suo atteggiamento è contrariante. Io lo lascerei andare per il bene di tutti”.

Poi, arrivano le parole anche dell’allenatore Ole Gunnar Solskjaer : “Non lo vedrete partire a gennaio, dico sempre le solite cose. Le voci sui calciatori vanno e vengono ma noi non vediamo l’ora di rimettere Paul in campo con la nostra maglia”.

Tra Juve e Inter

Intanto, diversi media inglesi, continuano a parlare di un’offerta pronta della Juventus di circa 60 milioni più il cartellino di Adrien Rabiot per il ritorno di Paul Pogba alla Juve. Per il Daily Star i bianconeri sarebbe pronti all’acquisto subito o anche a giugno.

Il Manchester United però, secondo il Mirror, ha fatto sapere all’Inter di essere disposta a cedere Pogba a loro in un clamoroso scambio con Lautaro Martinez. Pare addirittura che già ci sia anche il sì di Pogba per un suo trasferimento in Italia all’Inter. L’affare è rimandato a giugno, ma l’Inter potrebbe essere la favorita.