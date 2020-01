Calciomercato Juventus, Matias Vina nel mirino: sfida a Inter e Atletico Madrid

Calciomercato Serie A – Inter e Juventus continuano a sfidarsi, sul campo per la lotta scudetto e sul mercato. Questa volta c’è Matias Vina! Paratici, allievo di Beppe Marotta, ha appena soffiato il talento dell’Atalanta Dejan Kulusevski (attualmente in prestito al Parma) per la prossima stagione. L’Inter era da tempo sul giovane calciatore che si sta dimostrando uno dei migliori talenti della Serie A alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano, poi però la Juve ha superato e chiuso l’affare con firme e annuncio ufficiale. Ora la sfida si ripete, questa volta nel mirino, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è Matias ​Vina, terzino sinistro uruguaiano del Nacional. L’Inter e l’Atletico Madrid sembravano le squadre in vantaggio sul giovane calciatore, tanto che il Nacional ha rifiutato diverse offerte da 6-7 milioni di euro. La valutazione che il club fa di Vina è di 10 milioni e la Juve prova a soffiare il colpo ancora una volta.

Chi è Matias Viña?

Matias Viña è un calciatore uruguaiano classe ’97, entrato già nel giro della Nazionale maggiore. Come il suo amico Rodrigo Bentancur è già munito di passaporto comunitario. E’ un calciatore difensivo ma anche di grande spinta, non a caso ha concluso la stagione con il Nacional con 5 gol fatti. La valutazione del suo cartellino è di 10 milioni di euro, ma ha un contratto in scadenza nel 2021.