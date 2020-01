Calciomercato Juve, Han raggiunge Mandzukic all’Al Duhail

Filo diretto Italia-Qatat grazie alla Juventus, che in questo mercato sta per piazzare il secondo esubero all’Al Duhail.

Calcio mercato Juve, anche Han in Qatar

Esordio sfortunato per Mandzukic con la sua nuova squadra, visto che il VAR gli ha annullato un gol al primo match. Magari ritrovare un vecchio compagno di squadra potrà regalargli un sorriso. Secondo quanto si apprende da Sportmediaset infatti, un altro bianconero sta per approdare in Qatar, dopo il croato e Benatia, capostipite della colonia bianconera. Parliamo di Kwang Song Han: il giovane attaccante nordcoreano, il primo della storia della Serie A, è pronto a lasciare la Juventus dopo aver effettuato questa mattina le visite mediche con il club qatariota. Il trasferimento del classe ’98 sarà con la formula del titolo definitivo, i bianconeri riscatteranno il suo cartellino dal Cagliari per poi venderlo in Qatar.