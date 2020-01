Calciomercato Inter, Lampard: “Giroud può salutare il Chelsea”

Olivier Giroud è uno degli obiettivi di mercato in casa Inter e, stando alle parole del tecnico Frank Lampard, non c’è più spazio per lui al Chelsea…

Calcio mercato Inte, Lampard saluta Giroud

Ennesima panchina oggi per il bomber francese. Anche in FA Cup, anche contro il Nottingham Forest: l’attaccante è rimasto seduto per tutti i 90 minuti, come ormai accade troppo spesso. I numeri parlano chiaro: sette apparizioni in stagione e una rete siglata in finale di Supercoppa Europea ad agosto. Troppo poco per un campione del mondo in carica.

Qualche riflessione è più che necessaria in ottica mercato, e infatti adesso lo stesso allenatore dei Blues apre anche pubblicamente al suo addio: “Se Olivier vuole davvero andare via ed è qualcosa che funziona per me, per il club e per la squadra, allora potrebbe accadere. Ma solo quando queste tre condizioni saranno soddisfatte“. Un segnale di apertura, magari non incondizionato, ma se Marotta dovesse riuscire ad accontentare il Chelsea, magari in modo da dare anche un ricambio al mister, allora Conte potrebbe finalmente avere il bomber tanto cercato in questa sessione.

I dettagli dell’offerta dell’Inter per Giroud

Serviranno a questo punto forse meno dei 7 milioni che Abramovic chiedeva fino a poco tempo fa per il bomber classe ’86, ma è soprattutto l’ingaggio a far tentennare Suning: per firmare coi nerazzurri l’attaccante ha chiesto 5 milioni a stagione per i prossimi 2 anni e mezzo. Eppure in Francia sono sicuri, l’affare si farà.