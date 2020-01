Calciomercato Inter, Giroud sarà nerazzurro: dalla Francia sono sicuri

Calciomercato Inter: indiscrezioni dalla Francia sul futuro di Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | Olivier Giroud è uno dei giocatori più discussi da qualche settimana, e il suo futuro appare più che mai incerto in questo momento. Una cosa è certa: il francese non è felice al Chelsea, e un cambio squadra a gennaio è sempre più probabile. L’attaccante è seguito da diversi club, su tutti l’Inter, che lo ha messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto offensivo. La concorrenza per il giocatore è fortissima, e i nerazzurri stanno insistendo parecchio per anticipare tutti.

Cosa non facile, ma che dalla Francia danno già per fatta: stando al portale francese Telefoot infatti, sembra che il club meneghino presto metterà le mani su Giroud. Beffato il West Ham quindi, che negli ultimi giorni aveva fatto tremare non poco le altre pretendenti.

Giroud: l’attaccante per Conte

Sembra ormai fatta per il passaggio di Giroud all’Inter, o almeno è quello che si vocifera da qualche tempo. L’attaccante francese vorrebbe lasciare il Chelsea, soprattutto per rimettersi in gioco in vista di Euro2020. Sotto la guida di Lampard infatti ha trovato pochissimo minutaggio, e a Milano ritroverebbe sicuramente gli stimoli giusti. Conte può gioire, il suo prototipo di attaccante potrebbe arrivare a breve.