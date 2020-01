Calciomercato Inter, Eriksen e Vidal subito

Inter news – Eriksen è una delle priorità dell’Inter. Il trequartista del Tottenham è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e già l’estate scorsa è stato vicino a lasciare Londra (destinazione Madrid). Ora, però, come già anticipato dalla Danimarca, il futuro di Christian Eriksen sembra quasi deciso: c’è l’Inter in pole. Come riportato da Tuttosport, passi in avanti concreti potrebbero arrivare già la prossima settimana, dopo la partita con il Napoli di lunedì, ma non è detto che l’affare si chiuda per giugno, anzi. Come ha rivelato l’allenatore del Tottenham, José Mourinho (ex Inter), il calciatore al momento ha tre opzioni: accordarsi con un club per la prossima stagione, andare via a gennaio o restare a Londra. L’Inter potrebbe prendere Eriksen già a a gennaio quindi, per rinforzare la rosa di Antonio Conte e non mollare il passo nella lotta scudetto con la Juventus.

Ultime Inter: serve sconto per chiudere subito il doppio colpo

L’impressione è che l’Inter voglia muoversi con con forza e decisione sul centrocampista da consegnare ad Antonio Conte dopo la gara contro l’Atalanta di sabato 11 gennaio. Beppe Marotta e Piero Ausilio, ad e ds dell’Inter, lavorano per chiudere la cessione di Gabigol nei prossimi giorni per circa 20 milioni di euro, che saranno poi investiti nel mercato in entrata. Il calciatore del Tottenham non è l’unico obiettivo dell’Inter, perché il club nerazzurro conta di chiudere per Arturo Vidal del Barcellona già in questa sessione di mercato. Vidal è valutato 20 milioni, ma l’Inter spera di concludere l’affare con un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.



Si aspetta la decisione di Eriksen

Per Eriksen il discorso è diverso. L’Inter ha già dato disponibilità di investire da subito i 20 milioni di euro. Ora il calciatore sta valutando se terminare la stagione a Londra o andare via da subito, ma vuole anche capire se per giugno ci sia qualche altro club disposta ad offrire un ingaggio più alto di quello offerto dall’Inter: 10 milioni.