Calciomercato Fiorentina: Castrovilli può scatenare un’asta

Notizie Fiorentina, Castrovilli ha convinto tutti. Non solo Mancini, anche tante big si sono messe in coda per Gaetano Castrovilli.

Dopo le parole di apprezzamento di Stefano Pioli di oggi, arriva anche una notizia di mercato che non farà piacere ai tifosi viola. Napoli e Inter che hanno come obiettivo una delle rivelazioni del campionato, Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il club viola al momento lo considera incedibile anche perchè il calciatore ha ampi margini di crescita e può ricoprire più ruoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, il calciatore piace alle due big soprattutto perchè ha già dimostrato di non patire le grandi piazze. Inter e Napoli, infatti, non guardano solo alla sessione invernale di mercato. I due club sono pronti a scatenare un’asta per giugno. Per questo i confronti con la Fiorentina sarebbero già cominciati.

Ultime Fiorentina: Politano in arrivo?

L’intreccio di mercato, tuttavia, potrebbe coinvolgere anche altri due calciatori: Matteo Politano e Fernando Llorente. Il primo piace alla Fiorentina e potrebbe sbloccare l’affare, il secondo è invece un obiettivo dell’Inter e potrebbe far saltare il passaggio proprio di Politano in Toscana. Dunque, l’intreccio potrebbe risolversi già a gennaio o posticipare le trattative per giugno.