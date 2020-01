Calciomercato Atalanta, Caprari nel mirino se salta Politano: i dettagli

Calciomercato Atalanta, Caprari se salta Politano

Calciomercato Atalanta, Caprari | L’Atalanta lavora per riscattare Pasalic dal Chelsea e tiene vivo l’interesse per Politano dell’Inter: l’alternativa è Caprari della Sampdoria. Lo rivela con dovizia di particolari lo speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. Nell’ultimo periodo il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha fatto capire sia alla stampa specializzata che ai dirigenti del Club di non aver bisogno di rivoluzioni nella sessione invernale del mercato: “Non serve una rosa chissà quanto lunga”, le sue nette e chiare parole. Vediamo i dettagli.

Mercato Inter, assalto all’attaccante della Sampdoria

L’Atalanta, però, dovrà comunque fare fronte, almeno numericamente, a tre

possibili partenze: Kjaer, Arana e Barrow. Almeno due i nomi in entrata. Benkovic per la difesa e Gianluca Caprari, classe 1993 della Sampdoria per l’attacco. È stato

sondato anche il profilo di Matteo Politano, ma l’ingaggio da circa 2 milioni di euro garantito dall’Inter rappresenta un ostacolo difficilmente superabile. Più abbordabile Caprari

che a Genova guadagna la metà, contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La Sampdoria è pronta ad aprire la trattativa. Nel discorso dovrebbero rientrare anche Ibanez e il riscatto di Zapata, per il quale Percassi deve ancora sborsare 14 milioni di euro dopo i 12 già versati per il prestito biennale