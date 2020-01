Brescia-Lazio: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Brescia-Lazio streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Brescia Lazio streaming | Il Brescia vuole allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, e per farlo dovrà fare l’impresa in questa 18esima giornata. Al Rigamonti arriva la Lazio, protagonista fin qui di un ottimo cammino in campionato. La squadra di Simone Inzaghi può contare su un Immobile devastante come non mai, e su un Luis Alberto re degli assist in Europa. Si prospetta un match parecchio intenso, i biancocelesti sono favoriti ma occhio anche alle giocate di Balotelli. La sfida andrà in scena domenica 5 gennaio alle ore 12.30. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi – commento: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

