Inzaghi dopo Brescia-Lazio: “Siete da scudetto? Normale aspettarsi di più”

Inzaghi dopo Brescia-Lazio

Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro la SPAL. Queste le sue parole:

“Io penso che la squadra ci abbia creduto fino alla fine, sapevamo la difficoltà di questa partita. Nel secondo avremmo dovuto far meglio, ma non era semplice. Abbiamo avuto qualche problema più del solito, ma penso che la squadra abbia tenuto bene il campo. Lavoreremo sul gol preso. Questa era la classica partita trappola, sapevamo che sarebbe stata difficile. Prendete gol con troppa facilità? Penso di si, oggi non c’erano avvisaglie sul gol preso. Sono stati bravi i ragazzi a crederci fino alla fine. La Lazio è da scudetto? Il nostro primo obiettivo è cercare di crescere giornalmente. Normale che ora ci si aspetti di più, cercheremo di andare avanti con questo ritmo sapendo che il campionato è molto difficile. Vogliamo sicuramente centrare la Champions, ma sappiamo che anche le avversarie stanno correndo. Il record era importante, ma ora vogliamo continuare. Vogliamo migliorarci e crescere partita in partita”.