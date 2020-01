La gara dei bomber in Brescia–Lazio viene vinta da Ciro Immobile con una doppietta ai danni di Supermario: ecco gli highlights video.

Gli highlights e i gol di Brescia-Lazio

Ancora una volta nei minuti di recupero. I biancocelesti continuano la loro rincorsa a ritmi forsennati, ormai impensierendo seriamente anche Juventus e Inter pe la lotta scudetto. Apre la marcature Mario Balotelli, bravo a smarcarsi su lancio dalla trequarti e concludere di sinistro. Rigore per fallo su Caicedo ed espulsione per Cistana poco prima della fine del primo tempo: dal dischetto si presenta il bomber napoletano che non sbaglia. Si tratta dell’episodio che cambia la gara, con gli ospiti che provano a forzare il fortino di Corini e ci riescono in extremis, ancora una volta con Immobile.