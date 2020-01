Ultime Milan, infortunio Biglia: tegola per i rossoneri in vista della Samp

Ultime Milan – Infortunio Biglia | Arrivano brutte notizie in casa Milan e Stefano Pioli si trova costretto a dover far a meno di Lucas Biglia nel primo appuntamento del 2020. Contro la Sampdoria il calciatore non ci sarà, perché deve fare i conti con un infortunio rimediato in allenamento. Per il regista argentino c’è una lesione al bicipite fermoale della coscia sinistra e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nella prossima settimana. In mezzo al campo Pioli sarà costretto ad utilizzare i suoi a disposizione, con Bennacer, Kessiè e Bonaventura favoriti su Paquetà e Krunic.

News Milan, infortunio Biglia: le condizioni e i tempi di recupero stimati

Non sarà della sfida Lucas Biglia, alle prese con un infortunio al bicipite femorale. Il calciatore argentino potrebbe ritrovarsi di fronte ad un lungo stop. Il Milan ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, della lesione alla coscia sinistra e i tempi di recupero stimati possono essere più lunghi del previsto. Le sue condizioni verranno valutate sicuramente meglio nella prossima settimana, ma potrebbe arrivare un mese di stop per Lucas Biglia. Per l’argentino si tratta di un ennesimo infortunio legato ai guai muscolari: in due stagioni e mezzo, per problemi fisici, ha saltato ben 27 gare ufficiali.