Ultime Fiorentina, le parole di Federico Chiesa

Ultime Fiorentina – Chiesa | Ha parlato attraverso i microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, il talento italiano e dei viola, Federico Chiesa. Le parole del calciatore sono tutte dedicate al pubblico, che pochi giorni fa ha dimostrato una vicinanza enorme alla squadra, seguendola in allenamento al Franchi, il primo gennaio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calciomercato24.com: “Vedere così tanti tifosi, circa 8mila al Franchi il primo giorno di gennaio, è stata un’emozione incredibile. Quasi nessuno dei nostri se lo aspettava perché stiamo vivendo un momento non facile e capiamo il malumore, se c’è. Però abbiamo sentito la vicinanza dei tifosi all’allenamento, vogliamo fare bene per noi e per loro che ci hanno dimostrato tanto calore e ci sostengono così tanto. Vengo da un brutto infortunio, devo e voglio recuperare subito. Le vacanze arriveranno dopo, ora penso solo alla Fiorentina. Voglio risalire la classifica, i nostri tifosi e il presidente si meritano ben altro che questa posizione.

Euro 2020? Sarebbe un grande traguardo per me, ma tocca meritarmi la convocazione sul campo con la Fiorentina”.

Sulla città di Firenze: “E’ una bellissima città, spesso sono in giro con la mia ragazza, abbiamo preso anche un cane quindi qualche volta lo porto a spasso. Non esco molto, mi piace stare in casa per riposare, curare l’alimentazione e preparare gli allenamenti”.

Su Ribery: “Tifavo per lui da bambino, giocatore straodinario e guardavo le sue partite. E’ stato battuto per poco per il Pallone d’Oro, questo spiega la sua immensa classe. Averlo con noi è fantastico, si vede il campione che è. E’ voluto restare con noi anche quando si è fatto male. E’ un campione totale, dentro e fuori dal campo. E’ una persona fantastica, ho legato molto con lui. Ci dà tanti consigli, è un fenomeno”.

News Fiorentina, le parole di Chiesa su Commisso e Iachini

“Parlo molto col presidente, è una persona straordinaria. Siamo felici, vogliamo il meglio per la Fiorentina. Il nuovo tecnico? Iachini ci ha voluto insegnare già molte cose, ha aumentato gli allenamenti perché crede nel lavoro e mi trova molto d’accordo”.