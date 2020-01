Notizie Juventus, infortunio Chiellini: ecco quando tornerà in campo

Ultime Juventus, Giorgio Chiellini tornerà presto in campo. Come riportato da Tuttosport, gli straordinari post natalizi potrebbero aver avuto effetto.

Giorgio Chiellini ha anticipato il ritorno alla Continassa, fissato per il 30 dicembre, presentandosi nel centro sportivo bianconero per allenarsi nel migliore dei modi già dal giorno di Santo Stefano.

Il capitano sta provando a recuperare dall’operazione del 3 settembre. Ieri sono scoccati i quattro mesi dall’intervento e ne mancherebbero due per raggiungere i sei che rappresentano una soglia già più bassa della media per tornare in campo (la Uefa stima tra sei mesi e mezzo e sette il tempo medio per il recupero agonistico).

La Juve in questi mesi ha subito ha coltivato la speranza di poter accorciare ancora leggermente i tempi e ritrovare il proprio capitano con una-due settimane d’anticipo: a fine febbraio.

Ultime Chiellini: Lione nel mirino

Ora che il traguardo si avvicina l’ottimismo aumenta. Il capitano bianconero potrebbe giocare uno spezzone per la prima volta il 23 febbraio a Ferrara in casa della Spal, alla 25ª giornata di campionato. A quel punto avrebbe altri 22 giorni e almeno quattro partite (potrebbero diventare cinque con il ritorno della semifinale di Coppa Italia) per presentarsi pronto a essere titolare all’Allianz Stadium contro il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League del 17 marzo. Pronto, insomma, per la fase decisiva della stagione e per prendersi una maglia anche agli Europei. In questo modo i bianconeri a gennaio potrebbero serenamente cedere un centrale.