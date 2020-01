News Roma: Fonseca in conferenza

News Roma – Fonseca in conferenza stampa | Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco le sue parole:

Il Torino vive una stagione altalenante. Che si aspetta? “E’ sempre difficile giocare contro il Torino, non perdono in trasferta da tre partite. Ci aspettiamo una squadra motivata, forte e molto aggressiva. Sarà una gara difficile”.

Su Ibrahimovic: “Non mi piace di parlare di giocatori di altre squadre, ma è un grande giocatore. Per la visibilità del campionato è importante averlo”.

“Possiamo vincere trofei? Non è giusto creare questa pressione alla squadra, abbiamo cambiato molto, piano piano miglioriamo e la squadra deve solo pensare alla prossima partita”.

Su Zaniolo: “Ha sempre margine per migliorare, come ho già detto non è un calciatore che tatticamente pensava molto bene, oggi invece è un giocatore che cerca lo spazio nei tempi giusti, deve imparare meglio i tempi di alcune decisioni, ma è un talento enorme. Per me può essere uno dei migliori giocatori in Italia”.

Sul cambio di proprietà: “Non parliamo di questo, io sono solo l’allenatore. Sono informato su cosa succede e sono tranquillo”.

Su Under e delle ipotesi di mercato: “No, io non voglio perdere nessuno dei nostri giocatori. Quando gli concederò le opportunità, dovrà giocare bene”.

Su Kluivert e Pastore: “Justin ha iniziato a lavorare con noi, ma non lo voglio rischiare, ha bisogno di una settimana e magari lo rivediamo contro la Juve. Per Pastore è una situazione diversa. Il problema interessa le ossa, è più complicato”.

Sugli orari dei match: “Non mi piace quando riposiamo solo 72 ore, vorrei non giocare in queste condizioni”.

Roma, Fonseca in conferenza su Kalinic e su Bruno Peres

Su Kalinic e Bruno Peres: “Di Nikola dico che sta lavorando bene e sta migliorando di settimana in settimana. Può giocare di più in questa seconda parte del campionato, ho sempre detto che non è facile cambiare giocatori e per noi è importante trattenere Kalinic. Bruno Peres è un calciatore della Roma, Petrachi lo conosce bene e abbiamo parlato di lui. Ha iniziato a lavorare con noi, vediamo se può essere d’aiuto alla squadra. In questo momento non sta bene fisicamente, deve migliorare, poi vediamo”.