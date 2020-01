Sky – Napoli-Inter, Mertens in forte dubbio: convocazione a rischio

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Mertens non arriva

Notizie Calcio Napoli – Dires Mertens non sta vivendo un periodo sereno in questi ultimi mesi a Napoli. L’attaccante belga (con un contratto in scadenza a giugno 2020) può accordarsi dal 1 febbraio con qualsiasi altro club, lasciano la società di De Laurentiis a parametro zero. Su Mertens sono tante le squadre interessate: Borussia Dortmund, Everton, Atletico Madrid, Inter e Roma (Calciomercato Roma, le ultime su Mertens).

Dries in dubbio per Napoli-Inter

Intanto, in vista di Napoli-Inter, che si giocherà lunedì sera ore 20:45 al San Paolo e chiuderà la 18a giornata di Serie A, Dries sembra in forte dubbio, tanto da rischiare di non essere convocato. E’ la stessa SSC Napoli che comunica che l’attaccante continua a non allenarsi regolarmente con il gruppo, ma ad oggi svolge un lavoro personalizzato con altri suoi compagni. Il comunicato del calcio Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto l’intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Domani seduta pomeridiana“.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss (radio ufficiale del Napoli calcio): “Per Koulibaly ci sono stati un po’ di progressi nel recupero dall’infortunio, ma resta difficilissimo vederlo in campo per la partita contro l’Inter di Conte. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche la possibilità di vedere Di Lorenzo centrale con Hysaj sposato sulla destra, ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto. Mertens non sta benissimo, non so se verrà convocato per il big match del San Paolo”.