Liga, Vidal segna ma non basta: Barcellona agganciato dal Real Madrid

Espanyol-Barcellona, 2-2 in rete Arturo Vidal

Espanyol-Barcellona Vidal | Il Barcellona non va oltre il pareggio in casa dell’Espanyol. Finisce 2-2 il derby catalano valido per la 19° giornata di Liga. Padroni di casa in vantaggio al 23′ con il gol di David Lopez. Nella ripresa Luis Suarez firma il pari (50′) e Vidal, oggetto del desiderio dell’Inter, completa la rimonta blaugrana (59′). Al 75′ il Barça resta in dieci per l’espulsione di de Jong. E a due minuti dal termine l’Espanyol pareggia con Wu Lei. I blaugrana agganciano il Real a quota 40 mancando il sorpasso in vetta.

Liga, Real Madrid in testa

Nel pomeriggio prima uscita nel 2020 e prima vittoria per il Real Madrid, che dopo tre pareggi in fila in campionato ritrova il successo battendo con un netto 3-0 in trasferta il Getafe. L’autorete di Soria dopo la mezzora spiana la strada alla squadra di Zidane, che nella ripresa raddoppia con il sigillo di Varane all’8′ prima del tris a tempo scaduto di Modric. In serata l’Atletico Madrid risponde al Real. I colchoneros hanno battuto il Levante 2-1. Al Wanda Metropolitano succede tutto nei primi 18 minuti. Padroni di casa avanti con Correa al 13′, tre minuti dopo il provvisorio pareggio di Felipe. Quindi la rete decisiva di Felipe. Il successo permette alla squadra di Simeone di agganciare a quota 35 il Siviglia al terzo posto, a -5 dalla testa della classifica composta ora da Real Madrid e Barcellona