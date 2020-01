Tweet on Twitter

Ultim’ora Sky Sport – Ibrahimovic convocato per Milan-Sampdoria

Milan news – Arrivano le ultime notizie da casa Milan. Zlatan Ibrahimovic da subito convocato per il match di Serie A contro la Sampdoria! Non sembrano esserci più dubbi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il secondo esordio di Ibrahimovic con la maglia del Milan arriverà già lunedì pomeriggio, nella partita in casa del Cagliari.

L’attaccante svedese – pronto in tempi record – non andrà in tribuna, ma sarà regolarmente convocato da Stefano Pioli, che starebbe seriamente pensando di schierarlo dal primo minuto.

Zlatan convocato per Milan-Samp

Ibra sta bene e vuole giocare subito. I suoi primi due giorni al servizio di Pioli hanno convinto il tecnico, che però scioglierà l’ultimo dubbio solo dopo la rifinitura di domenica mattina.