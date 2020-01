Genoa, l’obiettivo Roger Martinez: “Sarei felicissimo di giocare in Europa”

Calciomercato Genoa, l’obiettivo Roger Martinez si avvicina

Mercato Genoa, arriva Roger Martinez? La carriera del colombiano è migliorata con il tempo. Il calciatore negli ultimi 5 anni ha cambiato 6 club sparsi in 4 diversi continenti. Ora che sembrava aver trovato stabile sistemazione (dal luglio 2018) in Messico al Club America, è arrivata l’offerta dall’Italia e dal Genoa. L’ipotesi di tornare in Europa, come fa sapere in un’intervista a am.com, affascina il calciatore:

“Qualsiasi calciatore sarebbe felicissimo di giocare in Europa. E’ un sogno. Io sono estremamente grato verso il Club America e non è vera la voce che circola secondo la quale non voglio più stare qui. Solamente che ogni giocatore, quando viene cercato da un campionato importante come la Serie A, pensa di poter fare il salto di qualità. Sono molto emozionato di questa proposta ma non ho ancora ricevuto risposte dal club”.

Ultime Genoa: Martinez arriva?

Il Genoa ha già imbastito la trattativa per il calciatore che potrebbe arrivare in prestito di sei o diciotto mesi e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore che nella sua breve esperienza al Villarreal non è riuscito ad incidere (un solo gol in 8 apparizioni). Oggi l’attaccante si sente maggiormente pronto: